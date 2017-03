Ducttape, peper en naakt in de vrieskou: moeder bekent gruwelijke mishandeling van dochtertje

Door: redactie

9/03/17 - 19u51 Bron: De Limburger

© thinkstock.

Een Nederlandse vrouw uit Arnhem heeft gisteren tijdens een hoorzitting bekend dat ze samen met haar ex haar nu vijfjarig dochtertje Lisa gruwelijk heeft mishandeld. Het meisje werd in 2015 gered dankzij een interventie van een buurtbewoner.

Op een najaarsdag in 2015 zag een buurtbewoner het toen driejarige kleutertje Lisa in de tuin van de achterburen staan. Het kindje droeg enkel een onderbroekje en kreeg dan ook nog eens water over zich heen. Geschokt belde de buurtbewoner de wijkagent. De mishandeling bleek nog veel verder te gaan dan iemand voor mogelijk kon houden.

Zo bang als een wezel Lisa kreeg peper in de ogen gewreven, wat haar pupillen irriteerde, haar handen en voeten werden vastgeboden met ducttape en ze kreeg een doek in de mond gepropt. Toen ze een keer had geweigerd om te eten, werd ook haar mond dichtgeplakt met ducttape. Het meisje kreeg ook regelmatig slaag in het gezicht en op haar billen.



Volgens ooggetuigen werd Lisa voortdurend door haar moeder afgesnauwd en had ze vaak blauwe plekken. "Lisa schrok van alles. Ze was zo bang als een wezel", aldus één van de ooggetuigen in een verklaring.

Corrigerende tik Tijdens de hoorzitting gaf de 45-jarige moeder toe dat ze Lisa samen met de 36-jarige stiefvader van het meisje had mishandeld. Het stel is uit elkaar, sinds de moeder een klacht tegen hem indiende wegens mishandeling. De vrouw erkent de mishandeling, maar beweert dat de stiefvader alle gruwelijke feiten beging en dat ze zelf te bang was om aangifte te doen. De man, die ondertussen spoorloos verdween, schuift de schuld in de schoenen van de moeder. "Ik sloeg haar nooit, ik gaf haar wel eens een corrigerende tik. In elk gezin worden corrigerende tikken gegeven", beweerde ze.



De openbare aanklager vroeg waarom de moeder pas zo laat aan de alarmbel trok en verwijt haar medeplichtigheid omdat ze tegen de hulpdiensten loog over de mishandelingen. "U had om hulp kunnen vragen, maar u ontkende telkens. U zei dat Lisa van de trap was gevallen etcetera," reageerde de rechter.

Veilige thuis waarborgen De aanklager eist een celstraf van twaalf maanden voor de moeder, waarvan acht maanden voorwaardelijk. "Een lange gevangenisstraf zou verstrekkende gevolgen voor Lisa hebben. Het is veel belangrijker dat ze nu de juiste behandelingen krijgt. De straf is is wel voor een groot deel voorwaardelijk, als stok achter de deur." De moeder krijgt ook een hele rist voorwaarden opgelegd " om te waarborgen dat Lisa een veilig thuis heeft.



Voor de stiefvader eist de officier twaalf maanden cel.