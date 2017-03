Vader deelt foto's van laatste momenten dochter (16), die letterlijk werd doodgepest

Koen Van De Sype

9/03/17 - 17u06 Bron: Facebook, Twitter, ITV, Metro

© Facebook.

Ze zou gisteren 18 jaar geworden zijn, maar daar staken pesters een stokje voor. Adrian Derbyshire (42) heeft via sociale media foto's gedeeld van de laatste momenten van zijn dochter Julia. Het meisje stapte anderhalf jaar geleden uit het leven, nadat ze het doelwit was geworden van online pesterijen.

"De foto's zijn genomen net voor we de machines die haar in leven hielden, uitschakelden", kondigde de man de actie aan. "Het zal de eerste keer sinds haar dood zijn dat ik naar de beelden kijk en het zal me breken. Maar als dat het offer is dat ik moet brengen om de aandacht te vestigen op het gevaar van online pesten en het belang van mentale gezondheidszorg, dan moet het maar. Opdat niemand de pijn nog moet doormaken die wij hebben ervaren." (lees hieronder verder) Lees ook Professor: "Kwart meer zelfmoordpogingen na dood Steve Stevaert"

"Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder"

KU Leuven start meldpunt seksuele intimidatie © Facebook. © Facebook.

Adrian vond het lichaam van zijn dochter in oktober 2015 in hun huis in het Britse Warrington. Hij slaagde erin om haar te reanimeren en vijf dagen lang lag ze nog aan een batterij machines. Maar uiteindelijk moesten ze de strijd staken. (lees hieronder verder) © Facebook.

© Facebook. Gisteren zou het haar 18de verjaardag geweest zijn. "Maar in plaats van haar mee te nemen voor een feestje en champagne, ga ik bloemen zetten op haar graf", aldus de man. "De warme reacties en berichten die ik kreeg na mijn actie, waren wel een hart onder de riem. Heel wat mensen hebben me bedankt dat ik de foto's vrijgaf en zo aandacht vroeg voor een nijpend probleem."



Ziek

"Desondanks was het een van de moeilijkste dingen die ik ooit deed in mijn leven. De foto's herbekijken die sinds haar dood op mijn mobiele telefoon waren begraven, bracht alle herinneringen en emoties aan die dag terug en maakte me fysiek ziek", zegt hij nog. (lees hieronder verder)