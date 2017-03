Generaal VS: "Meer troepen nodig in Afghanistan"

Bewerkt door: LB

9/03/17 - 17u15 Bron: Belga

Generaal Joseph Votel, de baas van de Amerikaanse troepenmacht in het Midden-Oosten. © afp.

Generaal Joseph Votel, de baas van de Amerikaanse troepenmacht in het Midden-Oosten, heeft voor het Congres in Washington gepleit voor een verhoging van het aantal troepen in Afghanistan.

Zulke troepenversterking zou ingaan tegen de trend van de voorbije jaren. De VS en bondgenoten zijn inmiddels al bijna 16 jaar actief in het land.



Met meer troepen zou de opdracht van de VS-militairen om de Afghanen "raad en hulp" te geven in de strijd tegen de taliban, "doeltreffender" worden.



Een commando van Islamitische Staat (IS) pleegde gisteren een aanslag op een militair hospitaal in de hoofdstad Kaboel. Daarbij vielen 49 doden en 76 gewonden.



Rusland uitte in januari de vrees dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de troepen uit Afghanistan zou terugtrekken. Het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan zou de toestand in dat land verergeren, een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak toen van een "ineenstorting".