Ze woog nog geen halve kilogram bij de geboorte. Niemand dacht dat ze het zou halen, maar kijk nu eens hoe goed ze het maakt

Een halve kilogram: dat was alles wat de kleine Savannah woog toen ze in november vorig jaar geboren werd. Dokters dachten niet dat ze het zou redden, maar de kleine meid spartelde er toch door en begin januari mocht ze eindelijk met mama Clare Payne-Cooper (34) en papa Robert (35) naar huis. Intussen weegt ze 2,7 kilogram en volgende week mag ze normaal gezien van de extra zuurstof die ze nog krijgt.

Het slechte nieuws dat er iets mis was, kwam met de echo van 28 weken. De dokters vertelden Clare en Robert dat hun dochtertje niet meer groeide en dat ze dachten dat ze het niet zou halen. "We waren er kapot van", zeggen ze. "We hadden drie jaar moeten proberen voor we zwanger waren en dan dit. De dokters stelden vast dat er te weinig bloed door de placenta stroomde en daardoor ontwikkelde ons meisje zich niet meer verder. We gingen nog voor een 'second opinion' naar een ander ziekenhuis en hadden even wat meer hoop, maar het bleek er toch niet goed uit te zien."



Spoedkeizersnede

Het echtpaar uit het Britse Dudley bereidde zich dan ook voor op het ergste. Clare beviel uiteindelijk drie dagen later via een spoedkeizersnede, op 1 november. Ze had toen eigenlijk nog tweeënhalve maand te gaan. "Het was erg beangstigend, maar tegen alle verwachtingen in begon Savannah te ademen", aldus Clare. "Het was een mirakel. Ik kon haast niet geloven hoe klein ze was. Mijn trouwring was groter dan haar hand. Het personeel in het ziekenhuis noemde haar Tinkelbel, omdat ze zo mini was." (lees hieronder verder)