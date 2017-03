Duitse minister vraagt in Moskou ontwapening Europa

Door: redactie

9/03/17

Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov en zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel tijdens een persconferentie in Moskou vandaag. © reuters.

Op bezoek in Moskou heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel de Europese machten gevraagd concrete stappen naar ontwapening te zetten na jaren van verhoogde spanning in verband met het conflict in Oekraïne.

"Wij zijn bezorgd een nieuwe wapenwedloop binnen te treden", zei Gabriel aan zijn Russische collega Sergej Lavrov aan het begin van besprekingen in Moskou.



Het Westers Bondgenootschap NAVO, waarvan Duitsland lid is, heeft zowat 4.000 soldaten ontplooid aan de oostelijke flank van de Baltische staten en Polen als reactie op de spanningen met Rusland over Oekraïne. Ondertussen heeft Moskou tienduizenden soldaten naar zijn westelijke grenzen gestuurd.



'NAVO begon geen wapenwedloop'

Op bezoek in Warschau heeft Gabriel gisteren gesuggereerd dat de bewapening van het Westen gerechtvaardigd is gezien de Russische ontplooiing van troepen. "Als je kijkt naar het geweldige wapenarsenaal dat aan de andere kant staat, kan je denk ik niet zeggen dat de NAVO of het Westen een wapenwedloop is begonnen".



Voor zijn aankomst in Moskou heeft Gabriel opgeroepen geregeld bijeenkomsten van de NAVO-Rusland Raad te houden, ook om maatregelen te bespreken voor het vermijden van een confrontatie.