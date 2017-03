Merkel: "Duitsland mag niet toestaan dat Turkije zich nog verder vervreemdt"

Door: redactie

Duitsland mag Turkije "zich niet nog verder laten vervreemden", vindt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Tegelijk noemde ze de Turkse beschuldigingen over nazisme in haar land opnieuw onaanvaardbaar. "Hoe moeilijk het op dit moment ook is, het kan niet in onze geopolitieke belangen wat betreft buitenlands beleid en veiligheid zijn om Turkije, een Navo-partner, toe te laten zich nog verder te vervreemden", aldus Merkel in een toespraak in het Duitse parlement over de tweedaagse EU-top die vandaag in Brussel begint.