Turkse buitenlandminister noemt Merkel "dapper"

9/03/17 - 11u22 Bron: ANP

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. © afp.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu heeft zich lovend uitgelaten over bondskanselier Angela Merkel. "Niet alleen voor Duitsland, maar voor heel Europa is mevrouw Merkel een zeer moedige persoon. Zij zoekt oplossingen voor de problemen", zei Cavusoglu in een interview met de Neue Zürcher Zeitung in Zwitserland.