Protesten tegen Trump op vrouwendag

Wereldwijd trokken vrouwen gisteren de straat op om hun stem te laten horen tegen verschillende vormen van onrecht waar vrouwen vandaag slachtoffer van zijn. Naargelang de plaats stonden andere thema's centraal: van geweld op vrouwen in Latijns-Amerika naar ongelijkheid in Turkije, en in Amerika ging het natuurlijk over Trump.

In de VS kreeg het protest de naam "Day Without a Woman", en werden vrouwen opgeroepen niet te gaan werken. In New York verzamelden tussen 3.000 en 5.000 mensen, in Los Angeles 2.000 en in Washington een paar honderd. Daarmee lag de opkomst wel een stuk lager dan die van de vrouwenmarsen op 21 januari, na de aanstelling van Donald Trump als president.



Ook op de sociale media werd Trump aangevallen, naar aanleiding van een tweet waarin hij zijn "immens respect" voor de vrouw betuigde. Twitteraars herinnerde hem aan zijn vrouwonvriendelijke voorstellen, de beschuldigingen van seksueel geweld tegen hem, en zijn anti-abortushouding.



Zuid-Amerika

In Spanje en Latijns-Amerika stond het geweld waar vrouwen nog te vaak het slachtoffer van zijn centraal. In Madrid verzamelden zo'n 40.000 mensen op de Plaza de España, met op hun protestborden slogans als "Als je zwijgt ben je niet mooier". Ook in andere grote Spaanse steden werd gemanifesteerd.



In Latijns-Amerika werd er geprotesteerd in de straten en pleinen van Buenos Aires (Argentinië) en Montevideo (Uruguay). De Internationale Luchthaven Antônio Carlos Jobim in het Braziliaanse Rio de Janeiro kreeg vanaf woensdag zelfs tijdelijk een andere naam. Die luidt tien dagen lang "Maria da Penha", een vrouwelijk boegbeeld in de strijd tegen huiselijk geweld.



Ook in Turkije, Bangladesh, India en Rusland lieten vrouwen van zich horen.