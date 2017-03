VS sturen mariniers naar Syrië

Door: redactie

8/03/17

Amerikaanse mariniers tijdens een trainingskamp in Thailand (17 februari 2017). © epa.

De Amerikaanse strijdkrachten hebben voor de herovering van de stad al-Raqqa op de terreurorganisatie Islamitische Staat leden van het marinekorps naar Syrië gestuurd. Doel is een buitenpost op te richten om de offensieven van lokale troepen met artilleriegeschut te ondersteunen. Dat schrijft de Washington Post vandaag onder aanhaling van militaire kringen.

Al-Raqqa wordt beschouwd als de hoofdstad van de jihadisten in Syrië. De Syrische Democratische Krachten (SDF) waren afgelopen november een offensief op de stad begonnen. Ze proberen momenteel al-Raqqa volledig van de buitenwereld af te snijden. De door de VS aangevoerde internationale coalitie geeft hen luchtsteun.



De SDF worden gedomineerd door de Koerdische militie YPG. Volgens het Amerikaans leger bestaan de eenheden van de aanvallers echter voor driekwart uit Arabische strijders. IS heeft in Syrië de voorbije maanden veel terrein moeten prijsgeven.