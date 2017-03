Zuid-Afrikaan en zijn zwangere verloofde opgepakt in Abu Dhabi omdat ze seks hadden voor het huwelijk

Door: redactie

De 29-jarige Zuid-Afrikaan Emlyn Culverwell en zijn 27-jarige Oekraïense verloofde Iryna Nohai zitten in de Verenigde Arabische Emiraten in de cel. De twee werden gearresteerd omdat ze seks hadden buiten het huwelijk. Dat deelt de familie van Culverwell mee.

Linda Culverwell, de moeder van de gearresteerde man, pleit nu voor hun vrijlating. De vrouw vertelde aan News24 dat haar zoon en Iryna zich op 27 januari verloofd hadden. Twee dagen later kreeg Iryna hevige buikpijn en trokken ze naar het ziekenhuis in Abu Dhabi. Daar werd het stel gearresteerd, nadat een dokter ontdekte dat Iryna zwanger was. Omdat seks voor het huwelijk verboden is in de Verenigde Arabische Emiraten, gaf de arts hen aan. Het nieuws van hun aanhouding raakte pas deze week bekend.

Emlyn Culverwell werkt al vijf jaar in de Verenigde Arabische Emiraten.



Zijn moeder Linda vertelt dat ze tot op heden geen reactie hebben gekregen van de autoriteiten in Abu Dhabi, van de Zuid-Afrikaanse ambassade in de VAE of van het Zuid-Afrikaanse consulaat ter plaatse. "Elke keer wanneer we informatie proberen te krijgen, voelt het alsof we tegen een muur aanlopen," zegt de ongeruste moeder. "We weten niet eens of ze een advocaat hebben."



Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat ze niet kunnen tussenkomen in een binnenlandse aangelegenheid in de Emiraten en raadt het koppel aan om een advocaat in te schakelen.



Volgens Linda probeert de Oekraïense ambassade nu toestemming te krijgen voor Emlyn en Iryna om te trouwen of om gedeporteerd te worden.