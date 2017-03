Congolees leger bevrijdt 100 kinderen uit handen van militie: rituelen deden hen geloven dat ze bestand waren tegen kogels

Door: redactie

8/03/17 - 19u57 Bron: Belga

Soldaten van het Congolese leger. © afp.

Het Congolese leger heeft een honderdtal kinderen gered uit de handen van een militie in het centrum van het land. Dat heeft de VN-missie in Congo, Monusco, vandaag bekendgemaakt. De kinderen, tussen 4 en 16 jaar oud, werden bevrijd door het leger bij gevechten met de Kamwena Nsapu-militie. Dat gebeurde tussen december vorig jaar en februari dit jaar.

De laatste groep, een twintigtal kinderen onder wie een meisje, werd op 23 februari bevrijd, zo liet Monusco-woordvoerder Charles Antoine Bambara vandaag op een persconferntie in Kinshasa weten.



De Kamwena Nsapu wordt ervan verdacht families onder druk gezet te hebben om hun kinderen aan hen te overhandigen. De kinderen werden ingezet als verkenners of als bewakers van objecten die over magische krachten zouden beschikken. Sommigen zitten als sinds augustus 2016 bij de militie.



De kinderen waren gewapend met messen en stokken en ondergingen rituelen die hen moesten doen geloven dat ze bestand waren tegen kogels, aldus Monusco.



De Kamwena Nsapu strijdt naar eigen zeggen tegen de "illegale dominantie" van de regering in de centrale Kasai-regio. De gevechten met het leger hebben aan honderden mensen het leven gekost en een ware volksverhuizing op gang gebracht: sinds augustus vorig jaar zijn zo'n 200.000 mensen hun huis ontvlucht.