Wil jij 'slechts' 100.000 euro belastingen per jaar betalen? Dan heeft Italië een uitstekende deal in petto

8/03/17 - 20u01 Bron: Belga

De Italiaanse fiscus start een procedure om erg rijke mensen uit het buitenland aan te trekken. Wie zijn fiscale residentie in Italië plaatst, krijgt namelijk de mogelijkheid om zich ervan af te maken met een vast belastingbedrag van 100.000 op zijn wereldwijde inkomsten.

Wie mag het?

De regeling kan echter niet door iedereen worden gebruikt. Enkel mensen die minstens negen van de voorbije tien jaar in het buitenland hebben gewoond, komen in aanmerking. Daarnaast moet je uiteraard ook behoren tot het select clubje vermogenden dat een belastingaanslag van 100.000 euro per jaar als een uitstekende deal beschouwt.



Van zodra je onder het nieuwe belastingregime valt, zal je wel voldoende tijd in Italië moeten doorbrengen. Dat zal nodig zijn om de keuze voor Italië als fiscale residentie te verantwoorden bij de belastingdiensten in het eigen land.