Parijse parket wil Bernard Tapie voor rechter

Door: redactie

8/03/17 - 15u25 Bron: Belga

© afp.

Het parket van Parijs vraagt dat de Franse zakenman Bernard Tapie en vijf anderen zich voor de rechter moeten verantwoorden in de zaak-Tapie. Dat werd in juridische kringen vernomen. De zaak draait rond een arbitragebeslissing in 2008 waarbij Tapie 404 miljoen euro toebedeeld kreeg van de staatsgecontroleerde bank Crédit Lyonnais, na een dispuut over de verkoop van zijn aandelen in sportfirma Adidas.