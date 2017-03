Crisisgesprek Duitsland en Turkije: "Vergelijking met nazi-Duitsland is grens die men niet mag overschrijden"

Door: redactie

Sigmar Gabriel (L) in gesprek met Mevlut Cavusoglu (R) in Berlijn vandaag. © ap.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, heeft zijn Turkse ambtsgenoot Mevlüt Cavusoglu ontmoet voor een crisisgesprek. Gabriel omschreef het gesprek als goed, eerlijk en vriendelijk, maar ook "hard en tegenstrijdig ten gronde". Ze spraken over "alle hete hangijzers", zoals het Turkse grondwetsreferendum, de opgesloten Duitse journalist Deniz Yücel en de verkiezingsmeetings van Turkse politici in Duitsland.

Volgens Gabriel is het nu zaak om "stap voor stap" opnieuw tot een normale en vriendschappellijke betrekking tussen Berlijn en Ankara te komen. "We zijn het eens dat niemand er belang bij heeft, de betrekkingen blijvend te beschadigen", zei Gabriel.



De Duitse minister zei ook duidelijk te hebben gemaakt dat er grenzen zijn "die men niet mag overschrijden, en daartoe behoort ook de vergelijking met nazi-Duitsland", aldus Gabriel. Hij zei niets over concrete resultaten van het gesprek.



Dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan het annuleren in Duitsland van Turkse meetings met "nazi-praktijken" had vergeleken is "absoluut onaanvaardbaar", zei ook kabinetschef Peter Altmeier van kanselier Angela Merkel eerder tegenover de publieke Duitse zender ARD.