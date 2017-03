Geert Wilders demonstreert bij Turkse ambassade

Door: redactie

8/03/17 - 10u42 Bron: ANP

© reuters.

De Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) en enkele (kandidaat-)Kamerleden van zijn partij demonstreren vandaag bij de Turkse ambassade in Den Haag. Wilders toont een spandoek met de tekst "Blijf weg uit Nederland''. De straat is afgezet en er is veel politie en pers aanwezig. Ook is een groepje aanhangers van de anti-islamitische groepering Pegida op de been.

De protestactie is gericht tegen een politieke campagne die Turkse ministers onder meer in Nederland willen voeren voor een referendum in april dat de president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven. De Turkse regering wil vooral de Turkse gemeenschap in Nederland aansporen voor een sterkere positie van Erdogan te stemmen. De Nederlandse regering is tegen dergelijke Turkse manifestaties. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu wil op 11 maart in Rotterdam campagne voeren. Ook in Duitsland is de regering fel tegen dit soort bijeenkomsten.



Wilders vindt dat het kabinet niet duidelijk genoeg is tegen Turkije. "Rutte had moeten zeggen: 'jullie zijn persona non grata tot na het referendum''', aldus Wilders. Hij demonstreerde kort, maar sprak uitgebreid met de pers. De PVV-leider wil niet dat een "dictatoriaal regime'' in Nederland campagne voert. Als er toch Turkse ministers komen, dan wil hij dat de Turkse ambassadeur wordt uitgewezen.