Als artsen verklede IS-strijders vallen militair ziekenhuis Kaboel aan: 30 doden

8/03/17 - 17u02

© epa.

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag van vandaag op het grootste militaire ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel opgeëist. Drie strijders verkleed als artsen drongen het gebouw binnen, waarna ze urenlang werden belegerd door de veiligheidstroepen. Een andere IS-strijder had zich kort hiervoor opgeblazen. Er vielen minstens dertig doden en zestig gewonden: voornamelijk patiënten, artsen en ander ziekenhuispersoneel.

De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder zal oplopen. Eerder op de dag werd nog gezegd dat er slechts drie doden waren gevallen. De tientallen slachtoffers werden gevonden toen commando's van het leger etage voor etage probeerden veilig te stellen. In een verklaring eiste het Amaq-nieuwsagentschap van IS de aanval op in de zwaarbewaakte diplomatieke wijk van Kaboel. In het Mohammad Daud Khan-ziekenhuis worden militaire gewonden uit het hele land verpleegd.



De terreurgroep heeft het afgelopen jaar ook andere grote aanslagen opgeëist op burgerdoelen in Kaboel. Eerder in de dag hadden de taliban ontkend achter de aanval te zitten.

AFGHANISTAN: Breaking: over 30 were killed above 50 other wounded in #Kabul attack Defense ministry spokesman says. @AFP pic.twitter.com/SDPAlB9aX6 — shahmarai (@shahmarai) March 8, 2017 Nadat een IS-strijder zich in de ochtend had opgeblazen bij het gebouw, openden drie anderen de aanval op het militaire ziekenhuis. Abdul Qadir, een werknemer van het ziekenhuis, vertelde hoe een van de strijders een verborgen AK-47 tevoorschijn haalde en het vuur opende. Zeker één patiënt en een ziekenhuismedewerker zouden toen direct zijn gedood.



Vanuit de bovenste verdiepingen openden de IS-leden het vuur op de commando's die werden ingezet om ze uit te schakelen. De commando's werden met helikopters gedropt op het gebouw dat vlakbij de Amerikaanse ambassade is gelegen. Bij het vuurgevecht werd een van de IS-strijders gedood. De andere twee strijders wisten hierna urenlang de veiligheidstroepen van zich af te houden. Patiënten en personeelsleden probeerden via de ramen het gebouw uit te vluchten.