China roept VS en Noord-Korea op het matje

8/03/17

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft Noord-Korea opgeroepen om zijn nucleaire programma op te schorten. Tegelijkertijd werden de Verenigde Staten gesommeerd hun militaire oefeningen in Zuid-Korea te stoppen, om zo "de crisis te bezweren".

Wang vergeleek de situatie met twee treinen die dreigen tegen elkaar te botsen. "Om de dreigende crisis op het schiereiland (Korea) onschadelijk te maken, stelt China voor dat Noord-Korea zijn nucleaire en raketprogramma's opschort, in ruil voor de stopzetting van de grootschalige militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea," aldus de minister.



Dat zou "de partijen opnieuw naar de onderhandelingstafel kunnen brengen", aldus Wang, twee dagen nadat Noord-Korea vier ballistische raketten lanceerde. In antwoord daarop kondigden de Verenigde Staten maandagavond aan dat ze gestart zijn met de ontplooiing van het raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea. Dat laatste werd niet in dank afgenomen door Peking, omdat het vreest dat het de effici├źntie van zijn eigen raketsystemen zal ondergraven.



Of het voorstel van de Chinese minister op veel bijval kan rekenen valt nog af te wachten. In januari 2015 stelde Noord-Korea zelf al eens voor om tijdelijk te stoppen met kernproeven, als de Verenigde Staten hun geplande militaire oefeningen in Zuid-Korea zouden annuleren. Zowel Washington als Seoel schoten dat voorstel toen af.