Trein botst op bus in VS: vier doden en veertig gewonden

Bij een botsing tussen een goederentrein en een reisbus in de Amerikaanse stad Biloxi (Mississippi) zijn vier mensen om het leven gekomen. Er vielen ook veertig gewonden.

Drie slachtoffers overleden op de plaats van het ongeval, een vierde bezweek in het ziekenhuis. Van de gewonden zijn er acht erg aan toe.



De trein botste in het centrum van de stad op de bus, die op de sporen stond. Volgens politiechef John Miller is het nog onduidelijk, waarom de bus daar stil stond. Zo wordt onderzocht of de motor zou zijn uitgevallen. Volgens ooggetuigen verlieten verschillende mensen het voertuig, terwijl de chauffeur probeerde de bus opnieuw aan het rijden te krijgen.



Volgens de stad zaten 48 mensen op de bus, die van Austin in de staat Texas vermoedelijk op weg was naar een casino in Biloxi.