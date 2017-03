Opnieuw lawine in Franse Alpen: twee Nederlandse studenten overleden, derde nog vermist

Door: redactie

Zeker twee en waarschijnlijk drie Nederlandse studenten, allen uit Nijmegen, zijn om het leven gekomen door een lawine in de Franse Alpen. Ze waren buiten de officiële piste aan het snowboarden toen ze dinsdagmiddag werden bedolven onder de sneeuw. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De drie jonge mannen waren aan het snowboarden in de streek van Le Seuil, ongeveer 60 kilometer ten oosten van Grenoble. Volgens regionale media waren de drie buiten de piste gegaan in een gebied dat bekendstaat als gevaarlijk om zijn lawines. Een woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging vermoedt dat het trio mogelijk verdwaald is geraakt en per ongeluk buiten de officiële piste is terechtgekomen. "Het was en is daar ter plekke heel erg slecht weer. Met veel verse sneeuw, wat het lawinegevaar vergroot. En ook nog eens erg slecht zicht." Het lichaam van een van hen werd vanmorgen aangetroffen. Het gaat om een 22-jarige Nederlander. De andere twee, Nederlanders van 21 en 25 jaar oud, waren een tijdlang vermist nadat de lawine om 16 uur plaatsvond. Niet ver van de plek waar het eerste slachtoffer werd gevonden, is deze middag ook een tweede stoffelijk overschot gevonden. Dat moet nog officieel worden geïdentificeerd. De zoektocht naar het derde slachtoffer is gestopt, reddingswerkers gaan morgen, donderdag, weer voort. Dat heeft de Franse politie gemeld.



Laat alarm

Het zoeken naar de slachtoffers kwam traag op gang, doordat laat alarm is geslagen. Volgens de Franse krant 'Le Daupiné Libéré' zou een van de Nederlanders een sms hebben verstuurd naar een ander lid van de groep, waarin hij aangaf verdwaald te zijn. De ontvanger heeft het sms'je geopend op het moment dat de lawine al was ontstaan. Het bericht werd pas om 17 uur ontdekt. Pas om 19 uur - toen het al donker was - waarschuwde hij de gids. In de Franse media heerst onbegrip over het feit dat er laat alarm is geslagen, "maar uit het sms-bericht bleek alleen dat ze alleen even verdwaald waren. Er klonk niet veel paniek uit".



De drie snowboarders van 22, 21 en 25 jaar maakten deel uit van een groep Nijmeegse studenten die sinds zondag in Valfréjus op skireis waren. De rest van de groep is deze middag begonnen aan de busreis terug naar huis. Ze worden morgenochtend in Nijmegen verwacht. Slachtofferhulp is ingeschakeld om de jongeren te begeleiden.



Alle studenten zijn lid van de Nijmeegse Studentenvereniging 'De Navigators'. In Nijmegen zochten aangeslagen medestudenten steun bij elkaar in de villa waar de vereniging is gehuisvest. De Navigators hebben tweehonderd leden van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit.



Föhn

In de Franse Alpen waren er de afgelopen dagen veel lawines. Er waaide een föhnwind door onder meer Frankrijk, Italië en Zwitserland. Deze warme wind deed de temperaturen lokaal tot wel 20 graden stijgen. Daardoor is volgens experts de kans op lawines alleen maar groter geworden. In veel wintersportgebieden staat het lawinegevaar sinds gisteren op het op één na hoogste niveau.