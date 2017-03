VVD op kop in nieuwe peiling

Door: redactie

8/03/17 - 02u15 Bron: Belga

Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) tijdens de politieke spelletjesavond van het NOS jeugdjournaal. De lijsttrekkers van de zes grotere partijen in de huidige Tweede Kamer beantwoordden, aan de hand van gezelschapsspellen, vragen over politieke onderwerpen. © anp.

Iets meer dan een week voor de Nederlandse parlementsverkiezingen komt de VVD van premier Mark Rutte als grootste partij uit een peiling van Maurice de Hond.

Voor het eerst sinds augustus 2015 kunnen de liberalen volgens de dinsdag verschenen peiling op meer zetels rekenen dan de extreemrechtse PVV van Geert Wilders, die opnieuw twee zetels daalt naar 23 zetels. De VVD staat op 25.



Het CDA is in de peiling de derde partij met 21 zetels, gevolgd door GroenLinks met 18. Daarachter staan D66 (17), SP (14), PvdA (9), ChristenUnie (5), Partij voor de Dieren (5), 50PLUS (5), SGP (3), DENK (2) Forum voor Democratie (2) en VNL (1).



In een eerdere peiling van Maurice de Hond die afgelopen zaterdag werd gepubliceerd, was de VVD nog de grootste partij met 25 zetels, en volgde de VVD met 24 zetels.



Op 15 maart zullen de Nederlanders hun definitieve oordeel kenbaar maken.