Nederlander die Canada werd uitgezet, roept humanitaire redenen in om terug te keren

Door: redactie

7/03/17 - 23u51 Bron: Belga

Len Van Heest © AD.

De Nederlander Len Van Heest, die maandag werd uitgewezen richting zijn geboorteland, wil een permanente verblijfsstatus in Canada op basis van humanitaire gronden. Dat heeft zijn advocaat dinsdag aangekondigd.

De 59-jarige Van Heest werd maandag in Vancouver op een vliegtuig gezet richting Amsterdam. Hij werd veroordeeld voor verschillende misdrijven, en na een proces van negen jaar werd vrijdag zijn uitwijzing bevolen.



De procedure voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning op basis van humanitaire gronden kan twee tot drie jaar duren, aldus Jean-Sébastien Boudreault, voorzitter van de Quebecse Vereniging van advocaten vreemdelingenrecht. Volgens hem maakt Van Heest kans om de zaak te winnen, ook al spelen zijn strafblad en bipolariteit in zijn nadeel.



Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in Brits-Columbia, de provincie waar Van Heest woonde, probeerde tevergeefs zijn zaak te bepleiten bij de minister van Publieke Veiligheid Ralph Goodale, en zet haar strijd verder. "Ik werk al 18 maanden aan dit dossier met zijn advocaten om dit onrecht te stoppen. We onderzoeken de volgende juridische stappen", zo zei het parlementslid op Twitter.



"Het is de enige thuis die ik heb. Ze nemen me weg bij mijn moeder, mijn vrienden...Ik ben er kapot van", verklaarde de Nederlander voor zijn uitwijzing aan lokale media.



Zijn moeder van 81 jaar kwam in 1958 naar Canada, verkreeg er de nationaliteit en ontdekte bij de eerste veroordeling van haar zoon dat hij niet automatische de Canadese nationaliteit had geërfd. Op 16 jaar werd een bipolaire stoornis bij hem vastgesteld, en tussen midden de jaren 1970 en 2013 werd hij veroordeeld voor een veertigtal misdrijven.



De uitwijzing van de Nederlander is een direct gevolg van de verstrengde wetgeving die door de vorige conservatieve meerderheid werd gestemd. Daardoor kan een buitenlandse inwoner die tot meer dan zes maanden gevangenis wordt veroordeeld, worden uitgezet.