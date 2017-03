Turkse Buitenlandminister verwijt Duitsland "systematische propaganda"

Door: redactie

7/03/17

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevluet Cavusoglu, zwaaite met een Turkse vlag terwijl hij zijn aanhangers in Hamburg toewuift. © ap.

Bij zijn campagnemeeting in Hamburg heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu deze avond kritiek geuit op Duitsland. Zo verweet hij onze oosterburen onder meer "systematische propaganda tegen onze evenementen" en stelde hij dat de Duitse autoriteiten er alles aan deden om te verhinderen dat hij een locatie zou vinden voor zijn meeting. Hij gaf ook aan dat hij het daarover zou hebben met zijn Duitse ambtsgenoot Sigmar Gabriel, met wie hij morgen een ontmoeting heeft.

Rond 19 uur begon Cavusoglu zijn toespraak. Die vond uiteindelijk plaats in de tuin van de residentie van de consul-generaal en werd bijgewoond door ongeveer 300 aanhangers. Aanvankelijk zou de meeting in een zaal in Hamburg worden georganiseerd, maar Duitsland had maandagavond nog beslist de vergunning voor de meeting in te trekken uit bezorgdheid over de brandveiligheid.



Probeer ons niet te onderwijzen"

In zijn toespraak vanop het balkon van de residentie richtte Cavusoglu zich onder meer tot Berlijn: "Probeer ons alsjeblieft niet te onderwijzen op vlak van mensenrechten en democratie", luidde het. "De druk die tegen de Turkse bevolking in Duitsland wordt uitgeoefend is onacceptabel." Toch sprak de buitenlandminister ook verzoenende taal en gaf hij aan dat hij goede betrekkingen met Duitsland erg belangrijk vindt.



Op het moment van de toespraak voerden ongeveer 250 mensen actie tegen de campagnemeeting in de buurt van de residentie van de consul-generaal.