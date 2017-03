VS leggen Chinese telecomgigant ZTE boete van 1,2 miljard dollar op

Door: redactie

7/03/17 - 21u12 Bron: Belga

Het Chinese telecombedrijf ZTE heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse justitie waardoor het een boete van tot wel 1,2 miljard dollar moet betalen. ZTE leverde Amerikaanse technologie aan Iran en Noord-Korea en overtrad daarmee de handelsembargo's tegen beide landen.

ZTE zal schuldig pleiten aan drie misdrijven: overtreding van exportwetten, het afleggen van valse verklaringen en obstructie van de rechtsgang, zo zegt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het bedrijf moet ook 892 miljoen dollar aan boetes en verbeurdverklaringen betalen en moet nog eens 300 miljoen dollar extra ophoesten indien het de voorwaarden van de schikking niet nakomt. Het gaat om de grootste boete die het Justice Department ooit heeft opgelegd in een dergelijke zaak.



In maart 2016 blokkeerde het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken alle handel van Amerikaanse technologie naar ZTE, na beschuldigingen dat het bedrijf de goederen zou doorverkopen aan Iran en Noord-Korea. ZTE koopt uit de VS onder meer onderdelen van de technologiebedrijven Qualcomm en Micron Technology aan.



Het Amerikaanse gerecht opende een onderzoek en het handelsverbod met ZTE werd opgeheven toen beide partijen de onderhandelingen over een schikking startten.