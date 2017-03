'Meest gehate moeder van Amerika' spreekt voor het eerst sinds moordproces rond dochtertje (2): "Ik slaap goed 's nachts"

Koen Van De Sype

"Caylee zou nu 12 jaar geweest zijn. Ik denk dat ze van sport gehouden zou hebben en van rockmuziek. En dat ze superstoer zou zijn geweest." De 'meest gehate moeder van Amerika' - Casey Anthony (30) - heeft voor het eerst gesproken sinds het moordproces rond haar dochtertje (2). Daarop was ze zelf de hoofdverdachte. Maar ze ging vrijuit. "Ik begrijp waarom de mensen denken dat ik het gedaan heb en slecht over me spreken. Maar het kan me niets schelen. Ik ben in het reine met mezelf."

De zaak en het daaropvolgende proces deden heel wat stof opwaaien in de Verenigde Staten. Caylee was voor het laatst gezien op 16 juni 2008, maar het duurde een maand - tot 15 juli - vooraleer het meisje als vermist werd opgegeven. Door haar oma dan nog, die zei dat ze Caylee al 31 dagen niet meer had gezien en dat de wagen van haar dochter rook alsof er een lijk in had gelegen. Casey werd daarop opgepakt. Zelf vertelde ze de politie dat Caylee was verdwenen met haar babysitter en dat ze zelf ook al weken naar haar op zoek was. Ze had het gerecht niet durven te verwittigen uit angst voor de reacties.



Beenderen

Vier maanden later - op 11 december - vond een arbeider die nutswerken uitvoerde in de buurt, beenderen. Later werd duidelijk dat die van Caylee waren. Volgens experts toonden luchtstalen uit de koffer van de wagen van Casey aan dat er effectief ontbindende menselijke resten in hadden gelegen. Lees ook In deze boerderij sneed sinistere moordenaar Frans gezin van vier in stukken

Het proces werd één groot mediacircus, dat live op televisie werd uitgezonden. Daarin kon de openbare aanklager wel aantonen dat Casey over enkele dingen gelogen had, maar niet veel meer dan dat. Het werd op geen enkele manier duidelijk onder welke omstandigheden het meisje precies aan haar einde was gekomen en er kon ook geen DNA-materiaal van de moeder gevonden worden op de tape die bij haar lijkje was gevonden. (lees hieronder verder) Casey in de rechtszaal tijdens haar proces. © ap.

De jury sprak Casey Anthony daarop vrij voor kindermishandeling en moord. Ze was alleen schuldig aan twee gevallen van liegen tegen de politie. Zo gaf ze toe dat ze loog over het feit dat ze haar dochter had achtergelaten bij de babysit en dat ze voor ze officieel aangifte deed van de verdwijning, al aan twee mensen had gezegd dat haar dochter weg was. (lees hieronder verder) Casey bij haar vrijspraak. © reuters.

Casey zat uiteindelijk drie jaar in voorarrest en duizenden mensen wachtten haar op toen ze uiteindelijk werd vrijgelaten. Zelf zegt de vrouw in het interview dat ze nu gaf aan The Associated Press dat ze nog altijd niet weet wat er in de laatste uren van het leven van haar dochter gebeurde.



Theorieën

Theorieën zijn er nochtans genoeg. Onder meer de rechter die de zaak voorzat, zei onlangs nog dat Anthony haar kind misschien per ongeluk had gedood, terwijl ze chloroform gebruikte om haar rustig te maken. En de verdediging voerde op het proces aan dat het meisje was verdronken in het zwembad van de familie en dat de vader van Casey alles had proberen te verdoezelen.



"Iedereen heeft zijn eigen idee", aldus Casey, die nu in Florida woont en voor de privédetective werkt die ook actief was in haar zaak. "Ik weet het niet. Ik kan geen duidelijkheid geven. De laatste keer dat ik mijn dochter zag, leek ze in orde."



Supermarkt

Ze vertelt dat ze nog altijd bang is om in de rij te staan aan de kassa van de supermarkt. Uit angst dat ze een foto van haar dochter zal zien op de cover van een tabloid. De muren van haar slaapkamer zijn behangen met foto's van Caylee en ze huilt als ze tekeningen met vingerverf van het meisje laat zien. (lees hieronder verder) In haar slaapkamer bij een portret van haar en haar dochtertje. © ap.