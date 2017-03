Poetin verleent gratie aan vrouw die wegens sms voor verraad werd veroordeeld

Door: redactie

Russisch president Vladimir Poetin had al aangegeven dat de vrouw een "tamelijk strenge" straf had gekregen voor het melden van iets dat iedereen kon zien en dus "geen groot geheim" was. © epa.

De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan een vrouw die vorig jaar een gevangenisstraf kreeg voor verraad, omdat ze een sms over troepenbewegingen had gestuurd naar een kennis. Dat heeft het Kremlin gemeld.

De 46-jarige Oksana Sevastidi werd vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor een berichtje dat ze in 2008 vanuit haar woonplaats Sotsji stuurde naar een kennis in Georgië. Daarin had ze het over de Russische troepenbewegingen richting de omstreden regio Abchazië.



"Geen groot geheim"

Poetin had in december al aangegeven dat Sevastidi een "tamelijk strenge" straf had gekregen voor het melden van iets dat iedereen kon zien en dus "geen groot geheim" was. Nu verleent het staatshoofd haar dus gratie. Volgende week komt ze op vrije voeten.



Abchazië is - samen met Zuid-Ossetië - een van de twee afgescheurde gebieden in Georgië. In tegenstelling tot het Westen, erkent Rusland de onafhankelijkheid van de regio. In 2008 steunde het land ook het gebied tijdens de vijfdaagse oorlog tegen Georgië.