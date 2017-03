Duitse politie zoekt 19-jarige die filmde hoe hij jongen (9) vermoordde

Door: redactie

7/03/17 - 10u49 Bron: Die Welt & Belga

De dader van de moordpartij op de negenjarige jongen is op de vlucht. De Duitse politie verspreidde deze foto in de hoop hem te vinden. © Twitter.

duitsland De Duitse politie is op zoek naar een 19-jarige jongeman die ervan verdacht wordt een 9-jarige jongen te hebben doodgestoken in Herne, een stadje in het Duitse Ruhrgebied. Marcel H. zette een video van zijn daad op het zogenaamde 'darknet', een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software te ontdekken valt. Een gebruiker zag het filmpje en tipte de politie.

De politie vond het lijk van de jongen maandagavond in de kelder van een rijwoning in Herne, ten noordwesten van Dortmund, waar ook de verdachte woont. Wat precies op de video te zien is, is voorlopig niet duidelijk. Wel zou de negenjarige om het leven zijn gebracht met messteken. De politie gaat ervan uit dat het misdrijf zich maandagavond rond 18.35 uur zou hebben voorgedaan. Verdachte en slachtoffer zouden geen familie zijn van elkaar.



Intussen is Marcel H. nog steeds op de vlucht. De Duitse politie heeft een opsporingsbericht verspreid en laat ook weten dat de jongeman een 'martial artist' is, of iemand die zich interesseert in vechttechnieken en -kunsten. De politie waarschuwt er ook voor de 19-jarige niet zelf te benaderen. Hij zou gewapend kunnen zijn en dus gevaarlijk.



De jongeman is 1,75 meter groot, heeft blond haar en is zeer slank. Hij droeg op het moment van de feiten een bril en vest in camouflagekleuren.



Marktplaats

Het 'darknet' is vooral bij criminelen populair. Het geldt als een marktplaats voor drugs- en wapenhandel, maar ook voor kinderpornografie.