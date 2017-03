Miljoenen Syrische kinderen lijden aan "toxische stress"

Door: redactie

Door de oorlog in Syrië zou een "verloren" generatie van kinderen kunnen ontstaan die lijden aan "toxische stress" door langdurige blootstelling aan de verschrikkingen van die oorlog. Dat stelt de humanitaire organisatie Save the Children in een rapport gebaseerd op honderden interviews met volwassenen en kinderen.

Zeker drie miljoen kinderen leven in de oorlogszones in Syrië. Ze worden dagelijks geconfronteerd met luchtbombardementen en mortiergeschut in een conflict dat intussen zijn zevende jaar is ingegaan en aan meer dan 300.000 mensen het leven heeft gekost. Twee derde van de kinderen heeft een familielid verloren, heeft zijn huis zien bombarderen of heeft zelf verwondingen overgehouden aan de oorlog.



Dat heeft bij de kinderen tot een hoge mate aan stress geleid. Velen plassen nog in hun bed, doen aan zelfmutilatie, hebben problemen om zich uit te drukken of vertonen agressief gedrag. Save the Children spreekt over een "keerpunt" na zes jaar oorlog. "Het risico op een gebroken generatie, verloren door de oorlogstrauma's en een extreme stress, is nooit zo groot geweest", stelt de ngo.



De organisatie zegt zelf dat haar onderzoek de grootste is in zijn soort naar de mentale gezondheid en het welbehagen van de Syrische kinderen die te midden van de oorlog leven.