Australiër schiet tweelingbroer dood en geeft zichzelf aan

Lucas en Jake Cawte. © rv.

De 24-jarige Lucas Cawte schoot vorige vrijdag zijn tweelingbroer Jake dood en gaf zich daarna zelf aan bij de politie. Naar eigen zeggen had Lucas de moord wekenlang voorbereid en voerde hij die uit "om Jake tegen te houden naar God te gaan".

Het familiedrama vond vrijdagochtend plaats in het Australische Willunga, zo'n 50 km ten zuiden van Adelaide. Lucas had twee dagen eerder het vuurwapen van zijn vader uit de kluis genomen en schoot daarmee vrijdagochtend zijn identieke tweelingbroer Jake twee keer in het gezicht. Daarna wou hij zelfmoord plegen, maar dat kon hij niet, zo beweerde hij. Hij reed dan even voor 10 uur naar een politiekantoor 24 km verder om zichzelf aan te geven. Jake werd om 12u15 doodverklaard.



Willunga is een idyllische plaats op het platteland in de deelstaat Zuid-Australië, vooral gekend voor zijn wijngaarden, maar ook voor de historische huizen en de kunstfestivals. Het is er mooi en rustig en er is nauwelijks criminaliteit. De tweeling groeide in die vreedzame streek op als beste vrienden. Ze reisden vaak samen naar Azië en haalden dan allerlei streken uit die ze ook filmden en op YouTube postten.



In november vorig jaar werd Lucas met een psychose opgenomen in een instelling voor psychiatrische patiënten in Adelaide. Maar na amper een week verliet hij dat ziekenhuis alweer. Het is niet duidelijk waarom.



Na zijn aanhouding verblijft Lucas in een gesloten instelling voor geesteszieke criminelen. Op 16 mei moet hij weer voor de rechter verschijnen.



Jake laat naast zijn tweelingbroer nog een broer en een zus na.