Amerika ontplooit raketafweersysteem in Zuid-Korea

De Verenigde Staten zijn gestart met de ontplooiing van het raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea, zo kondigde het Amerikaanse leger maandagavond aan, na de rakettesten van Noord-Korea eerder op de dag.

Zuid-Korea liet vorig jaar al weten in te stemmen met de ontplooiing van het raketafweerschild, dat door China met argusogen bekeken wordt.



"De Amerikaanse troepen hebben maandag (lokale tijd, red.) de eerste delen van het THAAD-systeem ontplooid in Zuid-Korea", klonk het in een mededeling van US Pacific Command. Meteen werd benadrukt dat het om een puur defensief systeem gaat dat geen bedreiging vormt voor andere landen in de regio.



"Aanhoudende provocerende handelingen van Noord-Korea, waaronder de lancering van verschillende raketten, bevestigen enkel de voorzichtigheid van de beslissing van onze alliantie vorig jaar het THAAD-systeem te ontplooien in Zuid-Korea", zei bevelhebber Harry Harris in de verklaring.



Het THAAD-systeem is ontworpen om korte- en middellangeafstandsraketten te onderscheppen en te vernietigen.