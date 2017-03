"Buitenlandse politici moeten toestemming vragen voor ze in België campagne voeren"

Door: redactie

6/03/17 - 23u27 Bron: VRT

Peter De Roover wil niet dat Turkse politici in België campagne voeren voor een referendum in eigen land, daar heeft de N-VA-fractieleider vanavond voor gepleit in De Afspraak. Hij wil zelfs een wetsvoorstel indienen voor een verbod op buitenlandse politici die hier campagne komen voeren zonder toestemming van de regering.

Turkije staat momenteel in rep en roer door het referendum op 16 april dat president Erdogan meer macht zou geven. De N-VA-fractieleider toonde weinig begrip voor de Turkse campagne in ons land: "Geen enkel ander staatshoofd is Erdogan al voorgegaan, dit is ongekend. Zonder de vrije meningsuiting te schaden, moet België zich tegen dit fenomeen wapenen door de wetgeving aan te passen. Nu is hier geen wettelijk kader voor, burgemeesters kunnen dit soort campagnes alleen verbieden als de openbare orde of veiligheid in het gedrang komt. Oostenrijk heeft nu om een actieplan tegen de Turkse campagne in andere landen gevraagd, ik sluit mij daarbij aan."



Export van problemen

De Roover vindt het een onrustwekkend signaal dat Turken die al verschillende generaties in ons land wonen meer interesse tonen in de Turkse politiek dan wat er in het land waar ze nu wonen gebeurt. Als een buitenlands staatshoofd hier politieke propaganda wil voeren, dan wil ik dat hij of zij eerst toelating van onze regering vraagt. Politieke debatten voer je in eigen land, geen enkel staatshoofd mag zijn binnenlandse problemen exporteren. Erdogan gaat uit van het principe: eens Turk, altijd Turk. Deze campagne in bepaalde Europese landen heeft ook een impact op ons land.

Als je hier woont en wil blijven, zou je de lokale politiek volgen. Dit fenomeen gaat over een fundamenteel probleem in onze samenleving. Met deze campagne worden Turkse problemen naar ons land overgeheveld", besluit de N-VA-fractieleider nog.