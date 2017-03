Syrische kinderen plegen zelfmoord om aan gruwel te ontsnappen

Door: redactie

6/03/17 - 23u57 Bron: Reuters

Kinderen te midden van het puin in Douma, Syrië. Het puin is afkomstig van gebouwen die op 25 januari getroffen werden door luchtaanvallen. © epa.

Kinderen in het door oorlog verscheurde land Syrië, soms amper twaalf jaar oud, doen aan zelfverminking, nemen drugs en proberen zichzelf van het leven te beroven in een poging om te ontsnappen aan de horror die al zes jaar duurt. Dat zegt de internationale hulporganisatie Save the Children.

Niet meer buitenkomen Nachtmerries, bedplassen, woede-uitbarstingen, zelfmoordgedachten en depressie zijn enkele van de symptomen waarmee de Syrische kinderen te kampen hebben. Ze zijn zwaar getraumatiseerd door alle bombardementen, dood en vernieling in het land, zo staat in het rapport.



De meeste kinderen die voor het rapport werden geïnterviewd zijn te bang om buiten te spelen, gaan niet meer naar school of hebben een vriend of familielid zien sterven.



"Ongeveer vijf à zes maanden geleden pleegde een twaalfjarig kind zelfmoord. We hebben zoiets nooit eerder gezien. Zelfs niet bij ouderen," zegt hulpverlener Sharif in het rapport. "Zijn vader werd gedood door een autobom. Ze probeerden aan het kind uit te leggen dat zijn vader nu een martelaar is die naar het paradijs is vertrokken. Dus het kind dacht dat hij zijn vader weer zou zien als hij dood was. Hij verhing zichzelf met een sjaal."