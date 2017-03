Meer dan twintig rebellen gedood bij luchtaanvallen en gevechten in Jemen

Door: redactie

Een houthi-militant houdt de wacht op een gebouw dat uitkijkt over een houthi-betoging in Sanaa, Jemen. © reuters.

In het westen van Jemen zijn vandaag minstens 22 rebellen om het leven gekomen bij gevechten en bij luchtaanvallen van de Arabische coalitie. Dat zeggen bronnen bij het leger en bij de hulpdiensten.

Er werden zestien sjiitische Houthi-rebellen gedood bij een luchtaanval in het dorp Bajil, in de omgeving van de havenstad al-Hudaydah. De coalitie, onder leiding van Saoedi-Arabië, had er een gebouw onder vuur genomen dat door de rebellen werd bezet.



Iets zuidelijker, in de stad Mokka, vonden dan weer gevechten plaats tussen rebellen en milities die de regering steunen. Daarbij kwamen nog eens zes rebellen om het leven.



In Jemen strijden sjiitische Houthi-rebellen een verbeten burgeroorlog uit tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatste groep krijgt de luchtsteun van een Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië. Het geweld heeft sinds maart 2015 al aan minstens 7.500 mensen het leven gekost.