Turkse minister mag Rotterdam op 11 maart niet bezoeken

Door: redactie

6/03/17 - 19u19 Bron: Belga

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. © ap.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag een formeel verzoek van de Turkse regering gekregen, en meteen afgewezen, om mee te werken aan een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu aan Rotterdam op 11 maart. Cavusoglu wil daar campagne voeren voor het referendum in Turkije.

In Duitsland is opnieuw een meeting geannuleerd waarbij een Turkse minister steun zou ronselen voor het referendum. De bijeenkomst morgen in Hamburg met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu gaat niet door vanwege bezorgdheid over de brandveiligheid, zei een Duitse functionaris.



Andere Turkse meetings voor het referendum over de grondwetswijziging werden eerder al in Duitsland geannuleerd, met een gespannen relatie tussen Berlijn en Ankara tot gevolg. Oostenrijk en Nederland steunen Duitsland daarin. Ook in ons land pleit regeringspartij N-VA voor een verbod op dergelijke meetings.



Ongeveer 1,4 miljoen Turken in Duitsland zijn stemgerechtigd voor het referendum, dat plaatsvindt op 16 april.