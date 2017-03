Gevangene wil cipier wurgen met handdoek

Bewerkt door Eric Belsack

6/03/17 - 16u32 Bron: CNN

video Schokkende beelden bereiken ons vanuit de gevangenis van Falkenburg Road in Florida. Daar heeft een gedetineerde geprobeerd een cipier te wurgen met een handdoek. Opmerkelijk: de medegevangen van de agressor schoten de cipier te hulp.

Het incident gebeurde vorige week dinsdag. Op beelden van de bewakingscamera's is te zien hoe de 22-jarige bajesklant Kiondre Zachary bewakingsbeambte Herandez van achteren besluipt. Zachary, die in de cel zit voor een inbraak, slingert een handdoek rond de hals van de cipier. De gedetineerde sleurt Herandez op de grond in zijn poging om hem te wurgen.



De aanval gebeurde voor de ogen van zo'n 70 gedetineerden. Enkelen van hen snellen de cipier te hulp, nog voor diens collega's tussenbeide komen. Zij maken Zachary onschadelijk.



Cipier Herandez hield aan de aanval een verstuikte enkel, een blauwe knie en een geschaafde hals over. De gevangene riskeert nu een zwaardere straf wegens slagen en verwondingen aan een wetsdienaar in functie.