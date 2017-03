Anne Frank Huis gaat vernieuwen

Door: redactie

Het Anne Frank Huis in Amsterdam wordt vernieuwd. Het museum krijgt onder meer een nieuwe ingang bij de Westermarkt en er komt meer ruimte voor educatieve ontvangsten. Bovendien gaat het Anne Frank Huis bezoekers meer historische context en verdieping bieden, waardoor ze het verhaal over het wereldberoemde Joodse meisje en haar onderduikplek nog beter kunnen ervaren.

Het authentieke karakter van het huis blijft intact, maakte het museum bekend. Door voormalige studentenwoningen aan de Westermarkt bij het Anne Frank Huis te betrekken, komt er meer ruimte beschikbaar. De werkzaamheden zijn intussen begonnen en duren ongeveer twee jaar. Tijdens de vernieuwing, waarvan de kosten niet bekend worden gemaakt, blijft het Anne Frank Huis gewoon open. Het museum trekt jaarlijks ruim 1,2 miljoen bezoekers.



Levensverhaal

Volgens Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, komen er veel jongeren uit landen buiten Europa naar het museum. "Het is daarom belangrijk om in het museum dieper in te gaan op de historische context en de achtergronden van het levensverhaal van Anne Frank. We gaan meer informatie geven over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wat dit voor het heden betekent. Ook gaan we dieper in op de onderduikgeschiedenis en de hoofdpersonen van dit huis".