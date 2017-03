Hij stak haar neer en vermoordde haar beste vriendin: wat deze vrouw daarna deed zullen weinigen haar nadoen

Koen Van De Sype

Een Amerikaanse vrouw heeft een opmerkelijk gebaar gesteld. Ruim 25 jaar geleden werd ze neergestoken door de zoon van haar beste vriendin, nadat ze had ontdekt dat hij zijn moeder had vermoord. Ze overleefde de aanval en zocht jaren later contact met hem. Het was het begin van een ongewone vriendschap. En die gaat zo ver dat ze nu pleit om hem vervroegd vrij te laten.

De feiten gebeurden in 1991, in de Amerikaanse staat Ohio. Lynette Grace (56) was toen op bezoek bij haar vriendin Eddie Bell (56). "Mijn moeder was onverwachts overleden aan een hartaanval en ik was vanuit Atlanta teruggekeerd naar huis voor haar begrafenis", vertelt ze. "Ik kon logeren bij een vriendin, die altijd als een tweede moeder was geweest voor me. We waren heel close."



Op een ochtend werd ze wakker van een ruzie tussen Eddie en haar 16-jarige zoon Johnny. "Ik hoorde hoe ze zijn naam riep en daarna was het stil", vertelt ze. "Ik stond op en ging kijken wat er aan de hand was. Daarop vond ik mijn vriendin. Ze lag met haar gezicht naar beneden op de vloer, overal was bloed. Haar zoon stond over haar heen gebogen en verschrikt vroeg ik wat er gebeurd was. 'Ik weet het niet', stamelde hij en daarop begon hij me te steken met een mes. De eerste steek ging in de zijkant van mijn gezicht. En dan volgden er nog vier, ook in mijn borst."



In plaats van in paniek te raken, probeerde ze de jongen te kalmeren. "Ik zei hem dat alles goed zou komen", vertelt ze. "Daarop slaagde ik erin om de achterdeur te bereiken en ik liep in mijn pyjama de straat op. Bloedend en op blote voeten. Ik bonsde op de deur van de buren en zij hielpen me."

Lynette werd naar het Grant Medical Center in Columbus gebracht, waar ze urenlang werd geopereerd. Later kreeg ze te horen dat Eddie het niet had gehaald. "Ik geloofde het eerst niet", vertelt ze daarover. "Maar langzaamaan kwam dan toch het besef. Ze was er niet meer. Ik was zo triest. En boos."



Een jaar later volgde een proces en Johnny pleitte schuldig aan belaging en doodslag. Hij werd tot 40 jaar cel veroordeeld. De jaren daarop probeerde Lynette alles wat er gebeurd was te vergeten.