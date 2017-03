Politie vindt nabij ziekenhuis India 19 geaborteerde foetussen van meisjes

Bewerkt door: LB

6/03/17 - 15u09 Bron: Belga, BBC

Volgens activisten bewijst de vondst dat het aborteren van vrouwelijke foetussen nog wijdverspreid is, ondanks bewustmakingscampagnes. © getty.

De Indiase politie heeft gisteravond nabij een ziekenhuis de stoffelijke resten van negentien afgedreven meisjesfoetussen gevonden.

De vondst kwam er toen de politie in de deelstaat Maharashtra de dood van een vrouw onderzocht die tijdens een illegale abortus in het ziekenhuis zou zijn gestorven. De regering van de deelstaat gelastte een onderzoek om te achterhalen of het ziekenhuis systematisch het geslacht van ongeborenen naging en gericht meisjesfoetussen afdreef. Beide praktijken zijn verboden in India. De hoofdverdachte is de arts die het ziekenhuis leidt en die voortvluchtig is. Ook is de man van de overleden vrouw gearresteerd.

In het verleden kwamen gelijkaardige gevallen aan het licht. In 2012 werden acht foetussen van meisjes ontdekt in een plastic zak nabij een meer in de stad Indore in de centrale staat Madhya Pradesh.



In juni 2009 werden 15 vrouwelijke foetussen ontdekt in afvoerpijpen in het district Maharashtra Beed?



Dokter Ganesh Rakh, die campagne voert tegen het aborteren van vrouwelijke foetussen, stelt dat deze ontdekking nog maar eens bewijst dat in India nog altijd illegale abortussen op basis van geslacht worden verricht.



"Dit is gruwelijk. Het aborteren van vrouwelijke foetussen gebeurt in India op de schaal van een volkerenmoord. Dit geval bewijst dat mensen nog altijd een zoon verkiezen en dat meisjes nog altijd ongewenst zijn".



"Ik denk dat in Sangli op grote schaal abortussen werden uitgevoerd. Van zodra de dokter gearresteerd is, zullen we nog meer geaborteerde vrouwelijke foetussen vinden, vrees ik".



Abortussen op grond van geslacht en tests die het geslacht van de foetus onthullen zijn in India, waar de sociale voorkeur voor zonen wijdverspreid is, verboden.