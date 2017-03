Zo kiezen Roemenen Miss Bikini

Door: redactie

In Roemenië vullen ze de verkiezingen van Miss Bikini op een andere manier in. Daar schoonheidswedstrijd vindt daar namelijk niet plaats op een strand, maar wel in de sneeuw. En de winnares, die kreeg een vakantie naar de zon. Met veertien waren de kandidaten. In bikini moesten ze allerlei proeven afleggen in de sneeuw. Op ski's of met een zwemband naar beneden, een hindernissen parcours afleggen. De uiteindelijke winnares vond dan ook niet dat ze de mooiste, maar wel de sportiefste was. En dat mag ze gaan vieren op surfvakantie op het Canarisch eiland Tenerife.