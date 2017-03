Julie werd jarenlang gevangen gehouden en verkracht: "En toch hield ik van hem"

Sven Van Malderen

Michael Dunn heeft vorige week 27 jaar cel gekregen omdat hij verschillende vrouwen verkracht en decennialang in zijn macht gehouden heeft. Twee slachtoffers hield hij zelfs een hele tijd gevangen in zijn huis in de buurt van Manchester. Eén meisje was amper tien jaar toen het misbruik startte. Een speurder vergeleek zijn handelswijze met die van Jozef Fritzl: de Oostenrijker hield zijn eigen dochter 24 jaar lang in een geheime kelder opgesloten als seksslavin.

Een van de slachtoffers doet nu openlijk haar verhaal. Julie was veertien jaar toen ze thuis na een ruzie wegliep en zo recht in zijn armen belandde. De twee kenden elkaar omdat hij haar na schooltijd al eens 'geholpen had met lezen'. "Niet veel later begon hij me echter aan te raken op plekken waar dat niet hoorde", vertelt Julie (niet haar echte naam; nvdr). "Ook al was ik nog een kind, ik wist dat het verkeerd was. Maar ik kon nergens anders heen en dus hield ik me koest."



"Ik vroeg wel om te stoppen, maar hij luisterde niet. Op een dag heeft hij me echt verkracht en sindsdien is het niet meer gestopt. Hij zei dat hij als man één keer per dag seks nodig had. Als ik weigerde, werd hij gewelddadig en dwong hij me toch. Dus liet ik het maar gebeuren."



"Kon me niet meer losrukken"

"Ik was doodsbang van hem. Het minste kon hem in woede doen uitbarsten. Maar ik ben op een vreemde manier van hem beginnen houden en kon me niet meer losrukken. Op sommige momenten leefden we korte tijd apart, maar ik ben altijd naar hem teruggekeerd. Mijn kinderen zijn nu oud genoeg om hem te herinneren en dat breekt mijn hart. Ze hebben gezien hoe hij me sloeg en weten dat hij nu in de gevangenis zit. Mijn zoon vertelde me recent nog dat hij later politieagent wil worden, zodat hij 'mensen als papa kan vangen'."



Dunn had zijn woning omgetoverd tot een klein fort, met bewakingscamera's, alarmsystemen, sensoren en twee herdershonden die de wacht hielden. Achter de koelkast had hij een kleine ruimte voorzien die hij afschermde met een plank: daar kon hij haar verbergen als hij bezoek kreeg. De politie kwam negen keer langs om vragen te stellen over haar verdwijning, maar zou nooit iets verdachts opmerken.



Stockholmsyndroom

Julie kreeg haar eerste kind van hem toen ze zeventien jaar was. Op haar 21ste liet ze hem zitten, maar het stockholmsyndroom zorgde ervoor dat ze uit vrije wil terugkeerde. Vier en acht jaar later zou ze nog eens door zijn toedoen bevallen. "Hij wurgde mij en hield me bij de keel vast tegen de muur. Soms kreeg ik elke dag slaag, op andere momenten nam hij even een 'adempauze'. Hij was een alcoholicus die liters wodka en bier zoop."



Drie jaar geleden vond Julie dan toch de moed om hem aan te geven. "'s Nachts word ik kletsnat wakker in het zweet door de nachtmerries. De herinneringen spoken nog elke dag door mijn hoofd. Hij heeft mijn leven kapotgemaakt."



De andere vrouw die Dunn gevangen hield, was al ouder dan twintig jaar toen ze in zijn klauwen belandde. Ook zij werd net zolang geslagen tot haar verzet brak. Ze werden in aparte kamers opgesloten, maar kregen wel walkietalkies om met elkaar te communiceren.



"Politie geloofde me niet"

Een slachtoffer gaf dan weer aan hoe ze als 14-jarige in 1993 verkracht werd, maar de politie weigerde haar te geloven. "Blijkbaar vonden ze dat mijn lichaamstaal niet klopte. Hij is een monster, ik haat hem. Ik hoop dat hij nooit meer vrijkomt. De voorbije 24 jaar zijn een hel geweest door hem."



Dunn zelf ontkende alle aantijgingen en toonde geen enkele spijt. Toen hij de uitspraak hoorde, schudde hij simpelweg het hoofd.