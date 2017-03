"Verwerpelijk en on-Amerikaans": oppositie snoeihard voor Trumps nieuw inreisverbod

Bewerkt door: LB

6/03/17 - 18u59 Bron: Reuters

© afp.

Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag een nieuw decreet ondertekend dat inwoners van moslimlanden verbiedt de VS binnen te komen. In de nieuwe versie kunnen inwoners van Irak de Verenigde Staten zonder bezwaar binnenkomen. Ook de houders van een zogenoemde greencard, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, mogen het land vrij in. Volgens de Democratische oppositie zal het "herverpakte" inreisverbod evenzeer op juridische problemen botsen en is het nog steeds "illegaal en inefficiënt".

Trump deelde vandaag mee dat zijn nieuwe decreet voor negentig dagen geldt. Het verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran.



De reden dat Irak niet meer op het lijstje voorkomt, is volgens Trump omdat Bagdad zijn veiligheidsmaatregelen voor reizigers heeft opgeschroefd. Visa worden beter gescreend en de Irakezen delen meer gegevens dan voorheen. Ook neemt Irak burgers weer terug die door de VS zijn uitgewezen. De rol die Irak samen met de VS speelt bij de bestrijding van terreurgroep IS, heeft een rol gespeeld bij het besluit van Trump.

Het nieuwe decreet, dat ingaat op 16 maart, is volgens de president louter gebaseerd op nationale veiligheidsoverwegingen om de VS te beschermen tegen terreuraanslagen en heeft niets van doen met het in de ban doen van de islam, zoals tegenstanders van Trump beweren.



Irak hoorde in het vorige inreisverbod nog bij de landen waarvan voor de inwoners restricties golden. Door die versie van het inreisverbod werd destijds tot woede van de president al snel een streep gezet door een federale rechter.

90 dagen van kracht In het nieuwe decreet, dat de eerdere zogenaamde 'moslimban' moet vervangen nadat die door federale rechters werd geblokkeerd, zullen Irakezen niet meer op de zwarte lijst staan. © reuters. Het decreet verduidelijkt dat mensen uit die landen die al een groene kaart hebben, en dus permanent in de VS verblijven, niet door het inreisverbod zullen getroffen worden. Het nieuwe decreet zal net als het oorspronkelijke 90 dagen van kracht zal zijn.



Het oorspronkelijke inreisverbod kwam Trump op hevige kritiek te staan omdat het duizenden Irakezen leek te viseren die als vertalers werken voor de Amerikaanse troepen nadat die het land binnenvielen in 2003. Veel gewraakte elementen uit het decreet, niet in het minst het feit dat het moslims lijkt te discrimineren, blijven van kracht.



Het eerste decreet werd in januari afgeblokt door justitie. Daarin was sprake van een tijdelijk inreisverbod in de VS voor mensen uit zeven landen met twee gemeenschappelijke factoren: een moslimmeerderheid en Amerikaanse militaire interventies. Het decreet leidde tot een enorme controverse, zowel in eigen land als internationaal, en veroorzaakte chaos op luchthavens.

Vluchtelingen Het decreet bepaalt ook dat vluchtelingen gedurende 120 dagen het land niet binnen mogen. Een verbod van onbeperkte duur voor Syrische vluchtelingen zit niet langer vervat in het decreet. Vluchtelingen wiens reis naar de VS al gepland was, hebben wel nog het recht dat te doen.