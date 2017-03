Schandaal rond naaktfoto's vrouwelijke mariniers in VS

Door:

De Amerikaanse Marine is in shock over een schandaal rond naaktfoto's van vrouwelijke collega's. In een besloten Facebookgroep met zo'n 30.000 leden zouden pikante foto's van tientallen vrouwelijke mariniers en van andere dames gedeeld zijn en van seksueel expliciete commentaar voorzien zijn. Het Marinekorps onderzoekt de zaak. De Facebookgroep is inmiddels opgedoekt.