Alain Juppé geen presidentskandidaat

Door: redactie

6/03/17 - 10u45 Bron: Le Figaro, Belga, ANP

© afp.

Alain Juppé heeft aangekondigd dat hij geen kandidaat wordt voor de presidentsverkiezingen. De burgemeester van Bordeaux deed dat vanop het stadhuis van Bordeaux.

Juppé benadrukte dat hij in geen geval de vervanger van Fillon wil zijn. Daarmee maakt compromisfiguur Juppé een einde aan alle geruchten en speculaties.



Juppé bekritiseerde de koppigheid van Fillon, maar zei niet wie volgens hem dan wel presidentskandidaat moet zijn. "Het is te laat, ik kan niet meer voor verzoening zorgen binnen Les Républicains, ik trek me terug", zei Juppé.



"Ik bevestig voor eens en voor altijd aan iedereen dat ik geen kandidaat zal zijn", zei Juppé, die tweede was geëindigd in de rechtse voorverkiezingen en waarvan hij het resultaat vandaag "onweerlegbaar" en "onweerlegd" noemde. "Fillon had een straat voorsprong en ik heb meermaals mijn steun betuigd".



Niettemin heeft een verkiezing in de Vijfde Republiek "nooit zo'n verwarring" gekend, zei Juppé ook.



"Vorige week heb ik talrijke oproepen gekregen om (Fillon) af te lossen. Ze hebben me doen twijfelen, ik heb nagedacht", zei de burgemeester van Bordeaux. "Ik herhaal dat het voor mij te laat is (om zich kandidaat te stellen, nvdr), maar het is niet te laat voor Frankrijk, het is nooit te laat voor Frankrijk. Het land ondergaat een vertrouwenscrisis, maar heeft ook de capaciteit om op te veren".



"Ik wens dat er zeer, zeer snel een andere kandidaat opstaat", zei Juppé (71) ook. "Ik denk aan François Baroin".