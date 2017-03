Vrouw krijgt verscheurende keuze: kind of been

Door: redactie

Rebekah en haar man Rob. © Facebook.

Een 39-jarige vrouw die dolgraag een gezin met kinderen wilde, heeft daarvoor een ultiem offer moeten brengen. De Britse Rebekah Lewis (39) leed al sinds haar jeugd aan een zeldzame vorm van een ernstige spierziekte, die haar rechterbeen aantastte. Elke dag moest ze tot 70 pillen nemen, onder meer om de pijn onder controle te houden. En die stonden een zwangerschap in de weg.

Het was pas op haar 23ste dat de diagnose werd gesteld. De vrouw uit Fareham bleek een vorm van dystonie te hebben, een stoornis waarbij de spieren onwillekeurig samentrekken. Als kind kreeg ze al regelmatig de opmerking dat ze op een vreemde manier stapte, maar het was pas toen haar toestand achteruitging en ze in een rolstoel terechtkwam, dat dokters de link legden. Ze moest toen zelfs haar job als begrafenisondernemer opgeven.

Er volgde een reeks pijnlijke operaties en therapieën, maar niets leek echt te helpen. Ze kreeg dan maar medicatie tegen de ziekte en de pijn, maar die had een erg nadelig neveneffect: volgens de artsen die haar behandelden, zou ze nooit een kind kunnen krijgen, omdat de medicijnencocktail de ongeboren baby ernstig zou schaden. "Omdat ik zo hulpbehoevend was en zo grote hoeveelheden medicijnen moest nemen, zou ik ook nooit in aanmerking komen om te adopteren", vertelt ze.



Drastisch

Er was wel een oplossing, maar die was drastisch. Dokters stelden haar voor om haar rechterbeen te amputeren net boven de knie. Daardoor zou de pijn overgaan en zou ze haar medicatie niet meer hoeven te nemen. Haar kinderwens was zó groot, dat ze besloot ervoor te gaan. Een jaar geleden volgde de amputatie en intussen is ze een stap dichter gekomen bij de vervulling van haar kinderwens. (lees hieronder verder)