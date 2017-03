Merkel noemt uitlatingen Erdogan onaanvaardbaar

Door: redactie

6/03/17 - 10u52 Bron: Belga

Erdogan en Merkel in februari vorig jaar, tijdens een gezamenlijke persconferentie. © ap.

Dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gisteren het annuleren in Duitsland van Turkse meetings met "nazipraktijken" heeft vergeleken is "absoluut onaanvaardbaar". Dat heeft kabinetschef Peter Altmeier van kanselier Angela Merkel vandaag tegenover de publieke Duitse zender ARD gezegd.

Altmeier voegde eraan toe dat de Duitse bondsregering haar inschattingen van de uitlatingen van Erdogan "zeer duidelijk aan Turkije zal laten weten".



Dat in Duitsland meetings zijn afgelast voor daar wonende Turken, en waarop Turkse ministers het woord zouden voeren, ter ondersteuning van de grondwetsherziening die Erdogan doorgedrukt wil zien, noemde het Turkse staatshoofd gisteren "praktijken die niet anders zijn dan die van de nazi's".



"Ik dacht dat Duitsland al lang had afgezien (van die praktijken). We hebben ons vergist", voegde Erdogan eraan toe. Of nog: "Jullie leren ons lessen over democratie, daarna verhinderen jullie de ministers van dit land zich ginder uit te drukken."