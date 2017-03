Sarkozy stelt vergadering met Juppé en Fillon voor

Door: redactie

De vroegere rechtse Franse president Nicolas Sarkozy heeft vadaag een vergadering met de (centrum)rechtse presidentskandidaat François Fillon en burgemeester van Bordeaux Alain Juppé voorgesteld "om een waardige en geloofwaardige uitweg te vinden voor een situatie die niet kan blijven duren". Dat hebben meerdere Franse media gemeld op gezag van een communiqué van Sarkozy.

In de Franse pers luidde het dat Sarkozy en Juppé ook al zaterdag met elkaar hebben gepraat.



Slechts 28 procent van de Fransen staat nog achter de kandidatuur van de centrumrechtse presidentskandidaat François Fillon, zo blijkt uit een opiniepeiling voor Le Journal du Dimanche. Twee weken geleden was dat nog 33 procent.



Op de vraag wie de beste kwaliteiten heeft om rechts en het centrum te vertegenwoordigen wijst 64 procent van de Fransen naar Alain Juppé die tweede werd in de voorverkiezingen van rechts.



Fillon wordt ervan verdacht zijn echtgenote en twee van zijn kinderen te hebben laten betalen als fictieve parlementaire medewerkers.



Juppé is tweede geëindigd in de voorverkiezingen van rechts en het centrum voor het Elysée. De belaagde ex-premier François Fillon ging hem voor.



Fillon zei gisteren in Parijs nog tegen massaal toegestroomde aanhangers dat hij doorgaat als LR-presidentskandidaat. De presidentsverkiezingen zijn 23 april en 7 mei.