Internationaal Gerechtshof bekijkt of Rusland schuldig is aan neerhalen MH17

MH17 Oekraïne en Rusland staan vanaf vandaag vier dagen tegenover elkaar bij het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag. De door Oekraïne aangespannen zaak gaat onder meer over het neerhalen van vlucht MH17. Als het aan Oekraïne ligt, betaalt Rusland hier schadevergoeding voor. Kiev eist bovendien een onmiddellijk einde aan de Russische steun aan gewapende groepen in Oekraïne.