Zestien doden bij busongeval in Panama

6/03/17

© Twitter: @Celayda23.

Bij een ongeval in Panama, waarbij een bus in een ravijn stortte, zijn zondag 16 doden en 35 gewonden gevallen. Dat heeft de civiele bescherming gemeld.

Bus de Bocas del Toro se accidenta y cae de puente en Ciénaga Vieja, Antón. Reportan varios heridos y posibles víctimas fatales. pic.twitter.com/xJE4r1TFLg — Celayda Castillo (@Celayda23) Sun Mar 05 00:00:00 MET 2017

Het ongeval gebeurde in Cienaga Vieja, op 140 kilometer van de hoofdstad Panama-Stad. Een bus van een privébedrijf raakte om een nog onbekende reden van de baan, reed door de veiligheidsafsluiting en stortte in een ravijn.



Sommige passagiers waren op slag dood, anderen verdronken in de rivier waarin de bus terechtkwam.