65 Belgische bedrijven (deels) in Chinese handen: "Er zitten spionnen tussen"

Ni hao Belgium. Uit een onderzoek van 'De Tijd' blijkt dat 65 Belgische bedrijven deels of volledig in Chinese handen zijn. Vier op de tien van die Chinese aandeelhouders zouden nauwe banden hebben met de Communistische Partij. De Staatsveiligheid waarschuwt voor naïviteit bij Belgische bedrijven. En ze heeft gelijk volgens professor en China-expert Filip Caeldries.

De Chinezen interesseren zich voor veel meer dan onze frituren en voetbalclubs. Diamant, voeding, industrie, technologie, de haven of logistiek: ze zijn van alle markten thuis, zo blijkt uit een onderzoek van 'De Tijd'. De krant dook in de databank van bedrijfsinformatiespecialist Bureau Van Dijk en kon 65 bedrijven aanvinken waar Chinezen deels of volledig aandeelhouder zijn. Dat het geen kleine garnalen zijn, blijkt uit het feit dat alle Belgisch-Chinese bedrijven samen bijna 17 miljard euro omzet draaien en 18.000 mensen aan het werk stellen. Eén derde van dat aantal komt trouwens van verzekeraar Ageas dat met de door de Chinese staat gecontroleerde bank Ping An een belangrijke aandeelhouder heeft. De duurste volledige overname was die van de Limburgse versnellingsbakkenproducent Punch Powertrain, die voor 1 miljard euro door Chinezen werd overgekocht. Economische spionage Een gevolg van heel wat overnames is wel dat de Chinese staat een voet tussen de deur krijgt in ons land. In vier op de tien Belgische bedrijven met Chinese aandeelhouders trekt de Chinese overheid volgens 'De Tijd' mee aan de touwtjes. Dat gebeurt vooral via staatsinvesteringsfondsen en -holdings. Zelfs bij de bedrijven die niet onmiddellijk leiden naar de Chinese staat, hebben de Chinese ondernemers heel vaak banden te met de Communistische Partij. De Staatsveiligheid waarschuwt dan ook voor economische spionage, weliswaar niet zo rechttoe rechtaan als vorig jaar toen de instantie met een brief aan enkele toppolitici nog de geplande investering van het Chinese State Grid in de Vlaamse netbeheerder Eandis mee in de kiem smoorde. "China staat zeker in de top vijf als het gaat om economische spionage", zeggen de China-experts van de Staatsveiligheid in 'De Tijd'. Maar volgens hen heerst er bij de Belgische bedrijven nog te veel naïviteit over de risico's. Zowel via cyberspionage als menselijke spionage, bijvoorbeeld via bedrijfsstages, wordt informatie naar China versast.

Geen enge mannetjes

"Ik zou niet weten waarom ik argwaan zou moeten hebben", zegt Fons Martens, die in 2009 het Chinees-Taiwanse FENC liet instappen in Brouwerij Martens in Bocholt. "Een soort van ruiloperatie. Zij moeien zich niet met ons bier en wij helpen hen met de knowhow om bier te produceren in China. Niks mis mee."



Ook Cor van Otterloo - CEO van Punch Powertrain - liet ten tijde van de Eandis-deal in deze krant z'n ongenoegen blijken over de beeldvorming over de Chinezen. "Onbekend is onbemind. Ze worden hier voorgesteld als communistische boeven die de boel komen plunderen. Het is wel dankzij die 'enge mannetje in hun zwarte pakken' dat er in Gent nog Volvo's van de band rollen."



Filip Caeldries, China-kenner en professor aan de universiteit van Tilburg, is meer op z'n hoede. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen twee types investeringen. "Enerzijds de passieve beleggingen zoals Ping An in Ageas, de overname van het Waasland Shopping Center of de recente interesse van Chinezen in onze parkeergarages. Dat zijn investeringen in cashflow om hun geld te laten renderen. Daarnaast zijn er de strategische - wel degelijk door de overheid aangemoedigde - investeringen.



