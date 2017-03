Zeker tien doden bij aanval op Malinees leger

Door: redactie

Minstens tien Malinese militairen zijn zondagochtend gedood tijdens een aanval op de legerbasis Boulikessi, in het centrum van Mali. Dat is vernomen uit een Malinese legerbron.

"We hebben zeker tien mannen verloren", aldus die bron. "Een van onze stellingen is deze zondagochtend vroeg aangevallen door terroristen, aan de grens met Burkina Faso. We hebben verschillende mannen die heel waarschijnlijk nog leven, maar op Burkinees grondgebied."



Toenemend aantal aanvallen

In het centrum van Mali zijn de aanvallen van jihadisten toegenomen, terwijl dat vroeger in het noorden van het land was. In 2012 viel het noorden van Mali onder de controle van Toeareg-rebellen en jihadistische groepen met banden met terreurnetwerk Al Qaida. In 2013 greep Frankrijk militair in.



Nog volgens dezelfde bron hebben de aanvallers een grote hoeveelheid oorlogsmateriaal verbrand of meegenomen. Een bevelvoerder van het Malinese leger is vermist en een andere Malinese officier zou zijn gedood, aldus een lokale bron.



De aanval is bevestigd door een Malinese legerofficier in Bamako.