Honderdtal krijgsgevangenen vrijgelaten in Soedan, sommigen zaten al 7,5 jaar vast

Meer dan honderd Soedanese krijgsgevangenen, van wie enkelen al enkele jaren geleden door een Soedanese rebellengroep zijn gevangengenomen, zijn vandaag aan de autoriteiten in Khartoem overgedragen, dankzij bemiddeling door Oeganda. Dat bericht een journalist van het Franse persagentschap AFP.

Onder de gevangenen gaat het om soldaten van het regeringsleger en burgers. Ze zijn gevangengenomen door de rebellengroep SPLM-N, tijdens gevechten in de Soedanese staten Blauwe Nijl en Janub-Kordofan. Sommigen van hen zaten al zeven jaar en een half vast.



Sinds donderdag zijn 125 gevangenen van twee plaatsen in het noorden van Zuid-Soedan naar Kampala overgebracht. Vandaag stapten ze op het vliegtuig naar Khartoem, vanuit de luchthaven van de Oegandese hoofdstad, aldus AFP.



De secretaris-generaal van SPLM-N, Yasir Arman, zei aan AFP dat de vrijlating van de gevangenen een geste was om "hun families geluk te brengen". De onderhandelingen die tot hun vrijlating hebben geleid, werden gevoerd onder de bescherming van Oeganda. Daarbij waren er directe gesprekken tussen de Oegandese president Yoweri Museveni en zijn Soedanese ambtsgenoot Omar al-Bashir.



Tijdens een persconferentie bedankte een hoge verantwoordelijke van het Soedanese ministerie van Buitenlandse Zaken Oeganda voor zijn rol in de onderhandelingen. Volgens de verantwoordelijke opent dat "de weg naar meer samenwerking tussen onze landen".



De Soedanese staten Blauwe Nijl en Janub-Kordofan zijn al sinds 2011 ten prooi aan een conflict tussen de regering en rebellen die oordelen politiek en economisch te zijn gemarginaliseerd. Tienduizenden mensen zijn gedood in die gebieden.